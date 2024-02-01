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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مات ميلر، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تواصل دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة و"لم يكن هناك أي تغيير في السياسة" من قبل إدارة الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بهذا الهدف.

وجاءت تعليقات ميلر في معرض رده على تقرير لموقع أكسيوس تحدث عن حدوث "تحول".

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية: "لقد أوضحنا علناً أننا نؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة. لقد كانت هذه هي سياسة الولايات المتحدة لبعض الوقت. لقد كانت سياسة هذه الإدارة. لقد رأيتم الوزير يتحدث عن ذلك علنًا".

وأشار ميلر إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تطوير الدولة الفلسطينية المستقلة "مع ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل"، قائلا إن إدارة بايدن تعتقد أن ذلك هو أفضل وسيلة لضمان السلام والأمن لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة ككل.

وقال ميلر إن وزارة الخارجية كانت تدرس كيفية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتقوم بتقييم "أي عدد من الخيارات" كجزء من تخطيطها لتحديد أي منها سيكون فعالا ويعمل بشكل أفضل.

ورغم رفضه تقديم تفاصيل عن العمل الداخلي، إلا أنه قال إن الولايات المتحدة تقوم بتقييم مجموعة متنوعة من الخيارات التي ستناقشها مع الشركاء في الشرق الأوسط وداخل الحكومة الأمريكية، "لكن لم يكن هناك أي تغيير في السياسة".

كان موقع أكسيوس أفاد - نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين - الأربعاء، أن بلينكن طلب من وزارة الخارجية مراجعة وتقييم خيارات حدوث اعتراف أمريكي ودولي بـ"دولة فلسطين"، بعد نهاية الحرب في قطاع غزة.

حسب تقرير أكسيوس، وصف المسؤولان ذلك بأنه "تحول" داخل الإدارة الأمريكية، واعتبرا أنه "شىء حساس للغاية"، سواء على المستوى الدولي أو المحلي.