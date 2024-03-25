الصحفيون في غزة يواجهون تحديات متزايدة وارتفاعًا في حصيلة القتلى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منذ هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل والهجوم الذي تشنه إسرائيل على غزة حتى الآن، قُتل ما لا يقل عن 95 صحفيا، جميعهم فلسطينيون باستثناء 3 لبنانيين وإسرائيليين اثنين، وفقا للجنة حماية الصحفيين الدولية، التي تتتبع حصيلة القتلى المتزايدة.

أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها اللجنة، أن ما لا يقل عن 95 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام قد قتلوا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 31 مارس، وورد أن 16 صحفياً قد أُصيبوا.

كما تم الإبلاغ عن اختفاء 4 صحفيين، والإبلاغ عن اعتقال 25 صحفياً، إضافة إلى العديد من الاعتداءات والتهديدات والهجمات الإلكترونية والرقابة وقتل أفراد الأسر.

وتحقق لجنة حماية الصحفيين أيضًا في العديد من التقارير غير المؤكدة عن مقتل صحفيين آخرين أو فقدانهم أو احتجازهم أو إصابتهم أو تهديدهم، وفي الأضرار التي لحقت بمكاتب وسائل الإعلام ومنازل الصحفيين.

تقوم لجنة حماية الصحفيين بالتحقيق في جميع التقارير المتعلقة بمقتل الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام أو إصابتهم أو فقدهم خلال الحروب، وأصبحت هذه الحرب هي "الأكثر دموية" بالنسبة للصحفيين، منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بجمع البيانات في عام 1992.

ويواجه الصحفيون العاملين في الإعلام في جميع أنحاء المنطقة بيئة معادية جعلت من إعداد التقارير عن الحرب أمرًا صعبًا للغاية. كما فقد العديد من الصحفيين أفراداً من عائلاتهم أثناء تغطيتهم للحرب.



