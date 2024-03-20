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القدس (CNN)-- روى صحفي في قناة الجزيرة ورجلين كان يعمل معهما، ما حدث لهم بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية مجمع مستشفى الشفاء في شمال غزة في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وقال الصحفي إسماعيل الغول لشبكة CNN إنه وفريقه اُحتُجزوا لمدة 12 ساعة وتم تجريدهم من ملابسهم الداخلية وكانت أعينهم معصوبة طوال الوقت، على الرغم من تساقط المطر والبرد.

وقال أحد أعضاء الفريق، أحمد الحرازين: "بينما كنا جالسين (هناك)، داهمنا الجيش (الإسرائيلي) فجأة واعتقلنا. والله تعالى يحفظنا. وتم إطلاق سراحنا".

وذكرت قناة الجزيرة، في بيان لها الاثنين، أن الغول وفريقه تعرضوا للاحتجاز وتعرضوا للضرب المبرح قبل نقلهم إلى مكان غير معلوم.

وقال سامر ترزي، وهو عضو آخر في الفريق، إنهم فوجئوا بوصول القوات الإسرائيلية حوالي الساعة الثانية صباحًا.

وأضاف ترزي، "كنا في غرفة تستخدم للراحة. بعد أن اقتحموا (المستشفى) دخلوا الغرفة واعتقلونا واحتجزونا لأكثر من 12 ساعة".

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي بشأن اعتقال الغول وزملائه، لكن الجيش الإسرائيلي رد الثلاثاء بأنه ليس لديه سجل باعتقاله.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق الثلاثاء، إن وحداته تواصل عملياتها في المستشفى و"ألقت القبض على العشرات من الإرهابيين البارزين في حماس والجهاد الإسلامي".

وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن العملية الإسرائيلية في محيط مستشفى الشفاء "تعكس محاولة قادة الاحتلال تخريب المفاوضات الجارية في الدوحة".

واعتبر هنية أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لضباط الشرطة وأعضاء الأجهزة الإدارية الحكومية في قطاع غزة يدل على محاولته نشر الفوضى وإدامة سفك الدماء في غزة.