سفيرة إسرائيل لدى مصر تحتفي بـ45 عامًا من معاهدة السلام: مهدت الطريق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت السفيرة الإسرائيلية لدى مصر، أميرة أورون، معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر بـ"الإنجاز العظيم"، مضيفة أن إسرائيل ملتزمة بالمعاهدة وتطوير العلاقات، وذلك في كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتوقيع المعاهدة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتوعد فيه إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح بقطاع غزة على الحدود المصرية، بينما تحذر القاهرة من عواقب التصعيد وأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة، حيث تدور حرب دموية في القطاع منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت أميرة أورون، في مقطع فيديو عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابق): "قبل 45 عامًا، وبالتحديد يوم 26 مارس 1979 وفي البيت الأبيض تم التوقيع على معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، حيث نحتفل اليوم بهذا الإنجاز العظيم، والذي مهد الطريق لاتفاقيات سلام أخرى بين إسرائيل ودول عربية أخرى".

وأضافت: "رئيس الحكومة (الراحل) مناحيم بيغن والرئيس (الراحل) أنور السادات، الزعيمان اللذان حلما، آمنا وقادا، الإسرائيليين والمصريين معا، إلى حياة ملؤها السلام والتطور والتعاون الاقتصادي ومن ثم انضمت دول أخرى في المنطقة".

وتابعت بالقول إن "السلام الإسرائيلي-المصري هو نقطة الانطلاق وحجر الأساس للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط"، على حد تعبيرها، مختتمة حديثها قائلة إن "دولة إسرائيل تؤكد التزامها بمعاهدة السلام وتطوير العلاقات السلمية بين الدولتين".