وزير دفاع إسرائيل: نتائج حرب غزة ستؤثر على المنطقة لعقود

لحظة موافقة مجلس الأمن على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

على وقع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.. أمريكا تحذر إسرائيل من عواقب غزو رفح

(CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الاثنين، إن نتائج الحرب في غزة "ستؤثر على المنطقة لعقود مقبلة".

وجاء في بيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية أن "الاجتماع عقد بشكل خاص على مدى ساعة ونصف الساعة في البيت الأبيض".

وأضاف البيان أن "الوزير والمستشار الأمريكي ناقشا الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم منظمة حماس الإرهابية في غزة، وكذلك الإجراءات المطلوبة لضمان تدمير قدرات حماس الحاكمة والعسكرية".

ويأتي اجتماع غالانت بعد ساعات فقط من إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الزيارة المقررة لوفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى واشنطن لمناقشة "بدائل" الهجوم على رفح.

وقال مكتب نتنياهو إن الزيارة ألغيت ردا على تصويت الولايات المتحدة بالامتناع عن التصويت، بدلا من استخدام حق النقض (الفيتو)، على قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.