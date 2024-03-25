لحظة موافقة مجلس الأمن على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

(CNN)-- قال مسؤولان إسرائيليان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى رحلة كان من المقرر أن يقوم بها اثنان من كبار مستشاريه إلى واشنطن، بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن في غزة.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار وسمحت بتمريره.

وكان من المقرر أن يسافر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ورون ديرمر عضو مجلس الوزراء الحربي والمستشار المقرب لنتنياهو، إلى واشنطن مساء الاثنين لمناقشة الهجوم البري الإسرائيلي المخطط له على رفح والبدائل الأمريكية.

وقال مكتب نتنياهو في وقت سابق الإثنين إن نتنياهو هدد بإلغاء رحلته إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار لا يشترط وقف إطلاق النار لإطلاق سراح الرهائن. وسبق أن أشار مكتب رئيس الوزراء إلى وجود قرارين منفصلين، وهو ما لم يحدث.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر "بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف مما يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار ومستدام، ويطالب أيضًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".