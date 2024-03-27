(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، للصحفيين، الثلاثاء، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال اجتماع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) "خيارات بديلة" للعملية البرية ضد حركة "حماس" في مدينة رفح.

وأضاف المسؤول أن"هناك أفكار تتعلق بتحديد أولويات المساعدات الإنسانية التي تدخل وتدفق المدنيين، والتواصل بين إسرائيل ومصر، وضمان أن تكون الحدود بين مصر وغزة آمنة وليست مصدرا لتهريب الإرهابيين أو الأسلحة إلى غزة، وكذلك أفكار تتعلق بالاستهداف الدقيق لإرهابيي حماس وخاصة القادة الإرهابيين".

وتابع المسؤول أن عملية برية في رفح "إذا لم يتم التخطيط لها بشكل صحيح فيمكن أن تحد بشكل كبير من تدفق المساعدات الإنسانية غير الكافية بالفعل إلى غزة، وعلينا أن نفعل العكس".

وذكر المسؤول أن مصر، المتاخمة لرفح، لديها "مخاوف كبيرة جدا بشأن العملية الإسرائيلية هناك، والنتيجة المحتملة لمحاولة المدنيين عبور الحدود".

وقال: "لا ينبغي أن تكون رفح ملاذا آمنا لحماس، ولا ينبغي أن يكون كذلك أي مكان في غزة لذا، فإن إيجاد نهج بديل لهزيمة كتائب حماس في رفح بطريقة تحمي المدنيين الفلسطينيين هو في الحقيقة الأولوية، لذلك كان هذا هو أساس النقاش في الاجتماع".