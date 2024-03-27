إسرائيل تحذر"حزب الله": "سننسخ حرب غزة في لبنان"

(CNN)-- قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن إسرائيل "ستنسخ حرب غزة في لبنان" إذا قام "حزب الله" بتصعيد التوترات.

وأضاف المتحدث آفي هيمان: "لقد أوضحنا لحزب الله أنهم إذا رفعوا مستوى التوترات، فسنقوم بنسخ حرب غزة فى لبنان".

وتابع أنه مع "النشاط المتزايد" على الحدود الإسرائيلية مع لبنان، فإن إسرائيل "سترد بالنار على مصدر النار".

وزعم المتحدث أن "وكلاء إيران يسعون إلى مهاجمة إسرائيل على جبهات متعددة" وأضاف أن إسرائيل "ستقضي عليهم واحدا تلو الآخر عندما يحين الوقت المناسب وفي الوقت الذي تختاره".

وقُتل شخص واحد على الأقل في هجوم صاروخي لـ"حزب الله" على بلدة كريات شمونة في شمال إسرائيل، الأربعاء، وفقا لخدمة الإسعاف (نجمة داود الحمراء).

ومن جانبه، قال "حزب الله" إنه أطلق "عشرات الصواريخ" على المدينة الواقعة شمال إسرائيل ردا على هجوم على منشأة طبية في بلدة الهبارية بجنوب لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، الأربعاء، أنه تم إطلاق "حوالي 30 صاروخ باتجاه كريات شمونة".