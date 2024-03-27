حزب الله يرد على هجوم "الهبارية" الإسرائيلي جنوب لبنان

(CNN)-- أعلن حزب الله، الأربعاء، أنه أطلق "عشرات الصواريخ" على منطقة كريات شمونة شمال إسرائيل ردا على هجوم على منشأة طبية في بلدة الهبارية بجنوب لبنان.

وأصدر الحزب بيانا قال فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وردًا على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 08:00 من صباح الأربعاء 27-03-2024 مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ.".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، الأربعاء، أنه تم إطلاق "حوالي 30 عملية إطلاق باتجاه منطقة كريات شمونة".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية قد قالت، الأربعاء، إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية على بلدة الهبارية

من جهته قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن طائراته المقاتلة قصفت "مجمعا عسكريا" في الهبارية، حيث "نشطاء إرهابيين ينتمون إلى منظمة الجماعة الإسلامية، الذين نفذوا هجمات ضد إسرائيل.. وتم القضاء على الأراضي بالإضافة إلى الإرهابيين الذين كانوا معه".