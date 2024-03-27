"تجاوز العام الأسوأ بـ3 أضعاف".. مسؤول في الأونروا عن عدد القتلى الفلسطينيين بالضفة في 2023

(CNN)-- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 3 فلسطينيين قٌتلوا وأصيب أربعة آخرون في هجومين منفصلين على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة خلال غارة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء.

وأضافت وزارة الصحة أنه في أحد الحادثين، قُتل أيمن عزوقة (19 عامًا) بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه في صدره وبطنه.

وفي حادث آخر، قتل فلسطينيان في غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار في مخيم جنين للاجئين، بحسب الوزارة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن حمزة عراوي (19 عامًا) ومحمد السبتي (27 عامًا) قٌتلا، بعد أن استهدفت طائرة بدون طيار مجموعة من الرجال تجمعوا أمام مبنى سكني في حي الدمج بالمخيم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عملية لمكافحة الإرهاب، الأربعاء.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه "قضى" على ثلاثة أشخاص وصفهم بأنهم "إرهابيون". وأصيب اثنان بطائرة بينما استهدف الآخر بإلقاء "متفجرات على القوة".