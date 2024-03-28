أول أيام عيد الفطر 2024.. تحديد يوم رؤية الهلال بالحسابات الفلكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دخل اليوم الـ18 من شهر رمضان 2024، الخميس، مع تداول عدد من النظريات حول الحسابات الفلكية للموعد والتاريخ الذي يمكن فيه رؤية هلال عيد الفطر.

إمكانية رؤية الهلال يوم الإثنين 08 إبريل/ نيسان 2024 Credit: astronomycenter

ونشر مركز الفلك الدولي خارطتين لمسار القمر والمناطق التي يمكن رؤيته فيها قائلا بتقريره، ما يلي:

إمكانية رؤية هلال عيد الفطر يوم الثلاثاء 9 إبريل/نيسان 2024 Credit: astronomycenter

- رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

- رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.

- رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من المناطق غير الملونة، على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس ومن حصول الاقتران السطحي قبل غروب الشمس، وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال و/أو بسبب قربه من الأفق.

- يرجى ملاحظة أن الأشكال تبين إمكانية رؤية الهلال في المناطق الواقعة بين خطي عرض 60 شمالا و60 جنوبا.