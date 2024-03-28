بالأسماء.. 13 أميرا عن مناطق السعودية يلتقون محمد بن سلمان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، أمراء المناطق التي تتكون منها المملكة وذلك ضمن الاجتماع السنوي الـ31.

وبموجب نظام المناطق في السعودية "تقسم المملكة إلى (13) منطقة إدارية ، وتنقسم المنطقة إلى عدد من المحافظات يختلف عددها من منطقة إلى أخرى، وتنقسم المحافظة إلى مراكز ترتبط إدارياً بالمحافظة أو الإمارة ، وتشتمل الإمارة أو المحافظة أو المركز على عدد من المسميات السكانية ترتبط بها إدارياً".

وفيما يلي أسماء أمراء مناطق السعودية الـ13 وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

- الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

- الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

- الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.

- الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

- الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران.

- الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

- الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

- الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل.

- الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

- الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

- الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

- الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

- الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.