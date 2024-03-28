عمليات أمريكا ضد الحوثي "لا تنجح".. تقرير إعلامي دولي يشعل تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تقرير نشرته "بلومبرغ" عن تطورات العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد جماعة الحوثي في اليمن لحماية الخطوط الملاحية بعد استهداف الجماعة لعدد من السفن خصوصا في مضيق باب المندب الأمر الذي أثار فوضى في عالم الشحن البحري في أحد أهم الممرات المائية في العالم، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تقرير بلومبرغ حمل عنوان "مهمة ’عدم الفشل‘ لحماية البحر الأحمر لا تنجح"، قائلة إن "الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إيقاف الحوثيين لكن هجماتهم على السفن مستمرة".

وورد في التقرير: "اندفعت الطائرات المقاتلة ذات اللون الرمادي من طراز F/A-18 الواحدة تلو الأخرى من على سطح السفينة الأمريكية يو إس إس دوايت دي أيزنهاور في حرارة صباح البحر الأحمر، وهي تسعى جاهدة لمواجهة أحدث هجوم بدون طيار أطلقه الحوثيون. وكانت الطائرات التي تبلغ قيمتها 56 مليون دولار جزءاً من عملية التحالف التي أبطلت الهجوم، وعادت بعد ساعات كما فعلت بشكل شبه يومي خلال الأشهر القليلة الماضية.."

وتابع التقرير: "مع ذلك، ورغم كل المعدات باهظة الثمن التي أطلقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على الجماعة الإسلامية من شمال غرب اليمن، إلا أنهم لم يتمكنوا من وقف الهجمات على سفن الشحن المدنية والسفن الحربية، ونتيجة لذلك، لا تزال أكبر شركات الشحن في العالم تتجنب إلى حد كبير المسار الذي كان يحمل ذات يوم 15% من التجارة العالمية".

ويشار إلى أنه وفي الأسابيع الأخيرة، كثف المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، والتي يقولون إنها تأتي ردا على إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة.