دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات حول جماع والحوثي المدعومة من إيران في اليمن و"سخرية" الموقف الأمريكي من إزالة الجماعة ثم إعادتهم مرة أخرى إلى قوائم الإرهاب.

مقطع الفيديو المتداول جاء خلال مقابلة للفيصل مع "ArabNews" حيث قال: "السخرية كلمة جيدة لوصف ماذا حدث فيما يتعلق بهذا الأمر، إزالة الحوثيين من قوائم الإرهاب ثم كما تعلمون العمل مع المملكة العربية السعودية لتحقيق نوع من وقف لإطلاق النار في اليمن والنجاح في ذلك.."

وتابع قائلا: "القضية الفلسطينية واصطدامها بأي من هذه الاعتبارات ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بل ولنا أيضا، وأظهرت أمريكا أنه عندما تؤثر عليها المسائل بشكل مباشر فإنها مستعدة لاتخاذ الإجراءات التي سبق واتخذتها المملكة العربية السعودية صد الحوثيين عندما استولوا على صنعاء".

وأضاف الفيصل قائلا: "المسألة إذا هي مسألة حفاظ على الذات إذا شئت أو مسألة الحفاظ على المصالح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي دفع لتغيير رأيها.. الأمر فعلا مثير للسخرية للغاية، اتخاذ وجه نظر تجاه الحوثيين وإزالتهم عن قوائم الإرهاب والآن يعيدون وضعهم عليها، هناك سخرية في ذلك".