دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، على اصدار مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن و"الحاجة الملحة لتوسيع نطاق عمليات" تدفق المساعدات إلى غزة.

وقال علاء في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "آخر نكتة; قال ايه ترحيب دولي بتبني مجلس الأمن مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة!! بعد ايه يا مجلس الفيتو صح النوم، طيب وماذا بعد الترحيب الدولي هل تحترم إسرائيل القرار وتوقف المذابح؛ اعتقد بعد الترحيب الدولي والمباركة على القرار يأتي العجز الدولي لتنفيذ القرار.. فكم من قرارات اتخذتها الامم المتحدة ’مجلس الامن‘ من قبل لصالح الفلسطينيين لم تحترمها إسرائيل!".

ويذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عقّب على قرار مجلس الأمن قائلا إن بلاده "لن توقف إطلاق النار" وأن إسرائيل "ستدمر حماس وستواصل القتال حتى يعود آخر الرهائن إلى الوطن".

وصوّتت 14 دولة لصالح القرار، بينما امتنعت دولة واحدة، هي الولايات المتحدة عن التصويت.