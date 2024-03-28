مصر.. علاء مبارك يرد على "تصريحات خسيسة" لجاريد كوشنر بفيديو CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، على التصريحات التي أدلى بها جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حول غزة مستشهدا بمقطع فيديو نشرته CNN.

وقال كوشنر في تعليق نشره على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) الأربعاء: "تصريح صادم ومستفز يثير المشاعر ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وبعيد كل البعد عن تحقيق حل سلمى وعادل يضمن الأمن والسلام والاستقرار للمنطقة.."

وتابع قائلا: "كلام للمراهق السياسي عندما تحدث ان فكرة إقامة دولة فلسطينية هي فكرة سيئة وان الواجهة البحرية في غزة فرصة استثمارية! تصريحات خسيسة جاءت في ظل جرائم القتل والتدمير والإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين وأمام مجتمع دولي أصابه الشلل والعجز عن وقف هذه المذابح.."

وأضاف: "خرج الطفل المدلل بغطرسة يتحدث عن عملية إخراج أكبر عدد من أهل غزة وتنظيفها ونقلهم إلى النقب أو مصر وبناء عقارات ذات قيمة عالية على واجهتها البحرية وكأنها أرض أبوه!! .. انتقد النائب الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا هذا التصريح و وصفه بانه: ’حديث بغيض لأبعد من الخيال و تطهير عرقي في أسوأ حالاته وكلامه عن استغلال الواجهة البحرية في غزة وكأنها قطعة أرض في ولاية أمريكية يريد تطويرها في حين أن هناك 31 ألف فلسطيني قتلوا هو أمر مثير للاشمئزاز ويتعدى الاحتقار‘".