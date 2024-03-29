جنرال أمريكي يرد على مخاوف نواب بالكونغرس بشأن حماية الجنود قبالة غزة

(CNN) -- قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الخميس، إن إسرائيل تعهدت بالمساعدة في حماية القوات الأمريكية التي تسافر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لبناء وتشغيل رصيف عائم وجسر سيتم استخدامه لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتأتي تصريحات براون في الوقت الذي طرح فيه أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي أسئلة على البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حول كيفية خطط الجيش الأمريكي لحماية ما يقرب من 1000 جندي سيشاركون في بناء الرصيف البحري، الذي سيكون متمركزا قبالة ساحل غزة وبالتالي فقد يكونوا هدفا محتملا لجماعات مسلحة مثل "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وقال براون، لمجموعة صغيرة من الصحفيين إن "حماية القوات تأتي على رأس القائمة، في أي وقت تتعرض فيه قواتنا للأذى ستكون هناك القدرة على حماية قواتنا، لكن كما تعلمون، التزم الإسرائيليون أيضا بالمساعدة في حماية القوات في المنطقة".

وأضاف أن شركاء وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين لديهم قدرات سيساهمون بها للمساعدة في حماية القوات، وذكر أنه تحدث مؤخرًا مع نظيره الإسرائيلي بشأن الرصيف، وأنه يشعر بأنه حصل على الضمانات اللازمة بأن الرصيف العائم لن يكون مجرد عنق زجاجة آخر للمساعدات الإنسانية إلى غزة، كما كان الحال عبر المعابر البرية إلى غزة.

يذكر أن مجموعة من 12 عضوا في مجلس الشيوخ وجهت خطابا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تسأل فيه عن مخاطر حماية القوات التي تنطوي عليها المهمة، وما هي قواعد الاشتباك بالنسبة للقوات الأمريكية إذا تعرضت لإطلاق النار من قبل "حماس" أو جماعة مسلحة أخرى.

وأكدت "البنتاغون" في وقت سابق أن القوات الأمريكية لن تطأ أقدامها الشاطئ في غزة، وأن الشريك أو الحليف الإقليمي سيساعد في تأمين الرصيف الذي بناه الجيش الأمريكي إلى الشاطئ.