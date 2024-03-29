جنرال أمريكي يوضح سبب عدم تزويد إسرائيل بكل الأسلحة التي طلبتها

(CNN)-- قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون، الخميس، إن إسرائيل لم تحصل على كل الأسلحة التي طلبتها من الولايات المتحدة.

وأضاف براون، لمجموعة صغيرة من الصحفيين: "على الرغم من أننا ندعمهم بالقدرات، إلا أنهم لم يتلقوا كل ما طلبوه".

وتابع: "يرجع بعض ذلك إلى أنهم طلبوا أشياء لا نملك القدرة على توفيرها في الوقت الحالي أو لا نرغب في تقديمها الآن على وجه الخصوص".

وذكر: "نحن نقدم توصيات بناء على ما يطلبونه منا، وكيف يؤثر ذلك على استعدادنا، خاصة إذا كان سيأتي من مخزوناتنا".

وقال المتحدث باسم البحرية الأمريكية جيرال دورسي إن تصريحات براون "تشير فقط إلى ممارسة معتادة قبل تقديم المساعدة العسكرية لأي من حلفائنا وشركائنا، حيث نقوم بتقييم المخزونات الأمريكية وأي تأثير محتمل على استعدادنا لتحديد قدرتنا على تقديم المساعدة المطلوبة، ولا يوجد تغيير في السياسة الأمريكية".

وأضاف: "الولايات المتحدة تواصل تقديم المساعدة الأمنية لحليفتنا إسرائيل أثناء دفاعها عن نفسها ضد حركة حماس".

وقال براون أيضا للصحفيين إنه خلال الاجتماعات التي عقدها مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وفريقه هذا الأسبوع في واشنطن "قدموا طلبات لأشكال مختلفة من المساعدات العسكرية".

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن غالانت كرر رغبة إسرائيل في شراء سرب جديد من الطائرات المقاتلة F-15 و F-35 بالإضافة إلى مروحيات أباتشي.

ويضغط المسؤولون الإسرائيليون على نظرائهم الأمريكيين للحصول على موافقة أسرع وإحراز تقدم في عمليات نقل الأسلحة، حسبما قال العديد من المسؤولين والأشخاص المطلعين على الطلبات لشبكة CNN.