إسرائيل بعد إعلانها القضاء على قيادي بارز في "حزب الله": سنلاحقهم في أي مكان

الشرق الأوسط
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إسرائيل بعد مقتل قيادي بارز في "حزب الله": سنلاحقهم في أي مكان
صورة أرشيفية لجانب من تشييع عناصر من "حزب الله" اللبناني لأحد مسلحيه قُتل خلال اشتباكات عند الحدود مع إسرائيل Credit: AFP via Getty Images

(CNN) -- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، إن بلاده ستشن حملتها العسكرية ضد "حزب الله" اللبناني في لبنان وسوريا و "في أي مكان آخر" تجد فيه الجماعة المسلحة.

وأضاف غالانت، عبر منصة "إكس" (تيوتر سابقا)" أن إسرائيل ستحول حملتها "من الرد على حزب الله  إلى ملاحقته أينما كان في بيروت، وبعلبك، وصيدا، والنبطية، كما ينطبق هذا  أيضا على أماكن أبعد بكثير مثل دمشق وما يحدث في حمص وحماة وأينما نحتاج إلى التحرك سنتحرك".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق عن مقتل نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لـ"حزب الله"علي عبدالحسن نعيم في غارة على جنوب لبنان.

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وأدت سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في ريف مدينة حلب إلى "سقوط ضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين في وقت مبكر من يوم الجمعة"، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وخلال زيارته إلى واشنطن هذا الأسبوع، أبلغ غالانت نظيره الدفاع الأمريكي لويد أوستن وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، آموس هوكشتاين، بالخطط الإسرائيلية.

وزعم غالانت أن "حزب الله" وزعيمه حسن نصرالله هما المسؤولان عن الأضرار والخسائر في لبنان.

وكان "حزب الله" أطلق العديد من الصواريخ على إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين والإسرائيليين من منازلهم.

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