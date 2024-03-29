صورة أرشيفية لسوريين في مدينة حلب في 24 مايو/أيار عام 2016.

(CNN)-- نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مصدر عسكري سوري قوله، إن سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في ريف مدينة حلب، أدت إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين، ووقوع خسائر مادية، فجر الجمعة.

وبحسب المصدر العسكري فقد "بدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية الهجوم حوالي الساعة 1:45 فجرا بالتوقيت المحلي من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب"، طبقا للوكالة.

وأوضح المصدر أن "الهجوم استهدف عدداً من النقاط في ريف حلب وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها"، بحسب وكالة "سانا".

وذكرت "سانا"، أن مدنيين قُتلا، ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً بريف دمشق، الخميس.

ولم تعلق إسرائيل علنا على تلك الأنباء.