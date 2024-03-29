السعودية.. فيديو دموع امرأة مغربية في الحرم ردا على سؤال يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعتمرة من الجنسية المغربية لم تتمالك نفسها بعد توجيه مذيع "سؤال خاص بها" من محيط الحرم المكي.

مقطع الفيديو المتداول نشرته قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة حيث يسأل المذيع: "اش هي الدعوات الخاصة التي دعيت فيها؟" لتجيب: "اللهم أصلح أولادي" قبل أن تخنقها العبرة وتتابع بالقول: "اللهم اشفيني.. اللهم اشفي الناس.. اللهم ارحم أولادي.."

ويأتي تداول مقطع الفيديو مع دخول شهر رمضان 2024 يومه الـ19 صباح الجمعة واستمرار توافد مئات الآلاف من المعتمرين لأداء مناسكهم في الحرم.

وتتوجه الأنظار إلى تحري هلال عيد الفطر 2024 إذ سيكون هناك دول إسلامية ستصوم رمضان 30 يرما وأخرى 29 وفقا للحسابات الفلكية التي أوردها مركز الفلك الدولي في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه، الخميس.