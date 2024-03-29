نتنياهو يأذن لمديري الموساد والشاباك بالعودة إلى مفاوضات الدوحة ومصر

(CNN) -- أذن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، لوفد إسرائيلي مفاوض بالسفر إلى قطر ومصر في الأيام المقبلة لإجراء محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال مكتب نتنياهو في بيان له: "بناءً على التقارير المتعلقة بمفاوضات إطلاق سراح الرهائن، ينبغي توضيح أن رئيس الوزراء نتنياهو تحدث مع مدير الموساد ومدير الشاباك، ووافق على المشاركة في الجولة القادمة من المحادثات في الأيام المقبلة في الدوحة والقاهرة، مع توجيهات للمضي قدماً في المفاوضات".

وعاد مدير الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا ومدير الشاباك رونين بار إلى إسرائيل، السبت الماضي، دون تحقيق تقدم في المحادثات غير المباشرة مع حماس بوساطة قطر ومصر. وكان مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز قد زار الدوحة أواخر الأسبوع الماضي للقاء نظرائه الإسرائيليين والمصريين والقطريين. وطرح بيرنز اقتراحا قبلته إسرائيل وقُدم إلى حماس، بحسب مصدر ومسؤول إسرائيلي.

وصباح الثلاثاء، قال مسؤول إسرائيلي إنه تم إبلاغ إسرائيل بأن حماس رفضت المقترح الأمريكي، وقررت إسرائيل سحب فريق المفاوضين الذي بقي في الدوحة بعد أن غادر بيرنز وبارنيا قطر.