أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟.. إليكم ما علمناه من مصدر مطلع

بلينكن: نعمل مع إسرائيل ومصر وقطر على سد الفجوات المتبقية بشأن صفقة الرهائن في غزة

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وافقت إسرائيل على مقترح أمريكي بشأن تبادل السجناء والرهائن، الذي من شأنه إطلاق سراح حوالي 700 سجين فلسطيني، من بينهم 100 يقضون عقوبة السجن المؤبد لقتلهم مواطنين إسرائيليين، مقابل إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلية، حسبما أفادت القناة 11 التابعة لشبكة CNN (كان نيوز)، نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير.

وفقًا لمحلل شبكة CNN، باراك رافيد، فإن هذه نتيجة للمفاوضات التي جرت في قطر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت قناة "كان نيوز" أن إسرائيل، بحسب المسؤول، مستعدة لتقديم "تنازلات كبيرة من أجل إعادة المختطفين إلى وطنهم".