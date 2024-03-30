السعودية.. فيديو لشخص يتضمن إيحاءات جنسية يثير تفاعلا والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مختلفة لشخص يقوم بأعمال مخلة بالآداب العامة ويتضمن إيحاءات جنسية الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية أعادت نشر بعض من مقاطع الفيديو المتداولة "مموهة" على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) مؤكدة إلقاء القبض على الشخص المعني.

وقالت الداخلية في بيان: "قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لارتكابه أفعالا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكدت الداخلية في بيانها على أنه "تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".