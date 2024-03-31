إلغاء احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم.. وكاهن كنيسة المهد لمراسل CNN: لم أرها فارغة هكذا من قبل

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- شارك مسيحيون في إحياء قداس عيد الفصح في كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة، الأحد، بالصلاة من أجل السلام وعلى أمل أن يتمكن النازحون بسبب الحرب من العودة إلى ديارهم.

وقالت الأخت نبيلة صالح: "هذه عطلة مختلفة تمامًا عن ذي قبل. نحن جميعا في نفس القارب نعاني من الحرب. لقد اقتصر هذا العيد على الصلاة والطقوس".

وشارك نحو عشرة مصلين من المجتمع الصغير الذي يضم أقل من 1000 مسيحي في غزة في المراسم، الأحد، بعد إقامة وقفة العيد في الظلام في الكنيسة، مساء السبت.

وأضافت صالح: "قبل ذلك، كنا نحتفل بعد الصلاة. سيكون هناك ألعاب نارية. كنا نتبادل التحيات ونوزع الشوكولاتة والهدايا على الأطفال. ليس هذا العام. نحن في ظروف مختلفة تمامًا. نحن نعيش نفس أهوال الحرب".

وكان الأحباء المفقودون، سواء قتلوا أو نزحوا، يلوحون في الأفق خلال احتفالات أسبوع الآلام التقليدية.

وقال موسى عياد، أحد الحضور، إن "هذا العيد الذي كان دائمًا يحمل رائحة زهور الربيع، أصبح الآن ممزوجًا برائحة الدم والدمار".

وأشار عياد إلى أنه "كانت هذه العطلة مخصصة للأطفال ليشعروا بالسعادة ويأكلوا ويحصلوا على ملابس جديدة. والآن يبكون على فقدان حياتهم وأمنهم. هذا هو حال شعبنا خلال هذه العطلة".