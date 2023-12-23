ألغى قادة الكنيسة الفلسطينية احتفالات عيد الميلاد العامة في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية تضامنا مع سكان غزة مع استمرار الحرب فيها.

يستعد الجميع للاحتفال بأعياد الميلاد، وسيذهب آلاف الأشخاص إلى هناك إلا أن الشوارع المحيطة ببيت لحم هذا العام هادئة.

حيث لا توجد أضواء احتفالية، ولا توجد فرق موسيقية، ولا توجد شجرة عيد الميلاد العملاقة التي تشاهد كل عام في هذا الوقت ويعود السبب في ذلك إلى إلغاء قادة الكنيسة الاحتفالات العامة في إظهار التضامن مع شعب غزة.

وبذلك لن يكون هناك عيد ميلاد في بيت لحم كما جرت العادة.