(CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الانتخابات المحلية في تركيا "ستمثل بداية حقبة جديدة في بلادنا"، بعد الإدلاء بصوته، الأحد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء تركيا، للتصويت في الانتخابات المحلية، الأحد، لانتخاب رؤساء بلديات المدن ورؤساء البلديات وغيرهم من المسؤولين المحليين الذين سيشغلون مناصبهم للسنوات الخمس المقبلة. وأردوغان ليس مرشحا في هذه الانتخابات، لكن يُنظر إلى الانتخابات إلى حد كبير على أنها اختبار إذا تمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم من استعادة المدن التي خسرها في عام 2019.

وأضاف الرئيس للتركي: "أجرينا انتخابات برلمانية ورئاسية منذ فترة قصيرة، والآن نجري انتخابات الحكم المحلي. لقد أرهقت العملية الانتخابية أمتنا في هذه الفترة القصيرة، وأرهقتنا أيضا".

وقال أردوغان أثناء حديثه إلى قناة TRT التلفزيونية التركية: "لقد خضنا حملة مكثفة للغاية".

وفي الوقت نفسه، وصف عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يعتبره الكثيرون أقوى منافس لأردوغان، الانتخابات بأنها "يوم عاطفي"، وقال بعد الإدلاء بصوته إنه يأمل أن "تسير الانتخابات بسلاسة".

وأضاف إمام أوغلو: "اليوم هو يوم عاطفي بالنسبة لي لأنه لحظة الحكم بعد 5 سنوات من الجهد. يمكن تفسير هذا بشكل جميل مع تصويت مواطنينا".

وقال إمام أوغلو: "آمل أن يجعلني شعبنا أختبر هذا الشعور، ونأمل أن تسير الانتخابات بسلاسة. التصويت حق مقدس لمواطنينا في الديمقراطية، ومن الضروري حمايته".

ويتنافس عشرات المرشحين على منصب عمدة إسطنبول المقبل، لكن المنافس الرئيسي لإمام أوغلو هو مراد كوروم من حزب العدالة والتنمية، وهو سياسي تركي ووزير سابق للبيئة.

وقال كوروم، الأحد: "نأمل أن نشهد وليمة عظيمة للديمقراطية. اليوم، سنتخذ قرارا مهما لمستقبل إسطنبول ومستقبل أطفالنا".