من الحرم المكي.. قطري يقرأ أبيات شعرية بمقابلة تلفزيونية ويثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مقابلة لشاعر قطري في الحرم المكي وما قاله عن مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين.

مقطع الفيديو المتداول جاء في مقابلة على قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة نشرتها على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) بتعليق: "’في بيتك ومن تحت عرش يناجيك.. عبد محانيه من الشوق يباس..‘ الشاعر القطري حمد البريدي: خدمات المملكة المقدمة لزوار بيت الله أنا متيقن بأنه لو اجتمعت الدول لن تستطيع مضاهاتها".

ويقول فيها الشاعر في المقابلة: "التسهيلات العظيمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف بيت الله شيء تشكر عليه وأنا على يقين لو تجتمع دول لا تستطيع أن تفعل ما تفعله المملكة في خدمة هذا البيت وضيوفه وتسهيل أمورهم".

ويأتي تداول مقطع الفيديو مع دخول شهر رمضان 2024 يومه الـ21 صباح الأحد واستمرار توافد مئات الآلاف من المعتمرين لأداء مناسكهم في الحرم، في حين تتوجه الأنظار إلى تحري هلال عيد الفطر 2024 إذ هناك دول إسلامية ستصوم رمضان 30 يوما وأخرى 29 وفقا للحسابات الفلكية التي أوردها مركز الفلك الدولي في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه، الخميس.