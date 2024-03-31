الداخلية السعودية تكشف جنسيات مشاركين بمشاجرة جماعية بفيديو متداول

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نشر الأحد ، 31 مارس / آذار 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مشاجرة جماعية في العاصمة السعودية، الرياض، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية أعادت نشر مقطع الفيديو "مموها" بتدوينة على صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض على عدد من المشاركين في المشاجرة.

وقالت الداخلية في بيانها: "قبضت شرطة منطقة الرياض على 5 مقيمين من الجنسيات البنغلادشية والباكستانية والهندية بمحافظة شقرا ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية لخلاف بينهم".

وأضافت: "تم ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة وجاء القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".