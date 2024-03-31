الإمارات تعدّل أسعار البنزين والمحروقات لشهر أبريل.. إليكم كم أصبحت

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإماراتية تعديل أسعار الوقود لشهر أبريل/ نيسان الذي يبدأ غدا الاثنين.

وفيما يلي الأسعار الجديدة وقيمة التغيير وفقا لما نقلته صحيفة البيان الإماراتية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام:

  • سعر لتر البنزين السوبر «98» ارتفع بمقدار 12 فلساً من 3.03 دراهم في مارس 2024 الى 3.15 دراهم في ابريل 2024
  • سعر لتر البنزين خصوصي «95» ارتفع بمقدار 11 فلساً من 2.92 درهم في مارس إلى 3.03 دراهم في ابريل.
  • سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» ارتفع بمقدار 11 فلساً من إلى 2.85 درهم في مارس إلى 2.96 درهم في ابريل.
  • سعر لتر الديزل تراجع بمقدار 7 فلوس لكل لتر من 3.16 دراهم في مارس إلى 3.09 دراهم في ابريل.

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