الإمارات تعدّل أسعار البنزين والمحروقات لشهر أبريل.. إليكم كم أصبحت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإماراتية تعديل أسعار الوقود لشهر أبريل/ نيسان الذي يبدأ غدا الاثنين.

وفيما يلي الأسعار الجديدة وقيمة التغيير وفقا لما نقلته صحيفة البيان الإماراتية التابعة لمؤسسة دبي للإعلام:

سعر لتر البنزين السوبر «98» ارتفع بمقدار 12 فلساً من 3.03 دراهم في مارس 2024 الى 3.15 دراهم في ابريل 2024

سعر لتر البنزين خصوصي «95» ارتفع بمقدار 11 فلساً من 2.92 درهم في مارس إلى 3.03 دراهم في ابريل .

سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» ارتفع بمقدار 11 فلساً من إلى 2.85 درهم في مارس إلى 2.96 درهم في ابريل.