(CNN) -- اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخسارته في الانتخابات المحلية، قائلا إنه سيحترم إرادة الشعب التركي.

وقال أردوغان في كلمة بمقر حزبه الحاكم، "العدالة والتنمية"، في العاصمة أنقرة، الإثنين: "للأسف لم نحصل على النتائج المرجوة والمأمولة في اختبار الانتخابات المحلية".

وأضاف الرئيس التركي: "سنناقش أسباب هذا التراجع على المستوى المحلي. وأينما خسرنا أو تراجعنا، سنُحدد الأسباب بشكل جيد جدا وسنقوم بالتدخلات المناسبة".

وأشار أردوغان إلى أنه بصرف النظر عن النتائج "الفائز في هذه الانتخابات بشكل رئيسي هي ديمقراطيتنا، وإرادة الشعب، وجميع الـ85 مليون مواطن، بصرف النظر عن آرائهم السياسية".

وأجرت تركيا انتخابات محلية على مستوى البلاد الأحد لانتخاب رؤساء بلديات المدن ورؤساء البلديات وغيرهم من المسؤولين المحليين الذين سيشغلون مناصبهم للسنوات الخمس المقبلة.

وأردوغان ليس مرشحًا في هذه الانتخابات، ولكن ينظر إليها إلى حد كبير على أنها اختبار لما إذا كان حزب العدالة والتنمية الحاكم يمكنه استعادة المدن التي خسرها في عام 2019.