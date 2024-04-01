(CNN)-- صدرت النتائج الأولية الأولى للانتخابات المحلية في تركيا، الأحد، بعد أن رفع المجلس الأعلى للانتخابات في البلاد القيود المفروضة على التقارير.

وفقا للنتائج الأولية وغير الرسمية لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، يتصدر عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو السباق بنسبة 50.44% من الأصوات.

وبعد فرز 75,76% من الأصوات، يتبعه مرشح حزب العدالة والتنمية، مراد كوروم، بحصوله على 40,82% من الأصوات.

وفي العاصمة أنقرة، يتقدم رئيس البلدية الحالي منصور يافاش بنسبة مريحة قوامها 58.93%، فيما يتخلف تورغوت ألتينوك من حزب المعارضة الرئيسي عن حزب العدالة والتنمية بنسبة 33.15%.

وفي مدينة إزمير الغربية، المعروفة بأنها معقل حزب الشعب الجمهوري، بعد فرز 70.05% من الأصوات، يتقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري، جميل توغاي، بنسبة 48.25%، بينما حصل حمزة داغ من حزب العدالة والتنمية على 37. 06%.

يستمر فرز الأصوات في جميع أنحاء تركيا، لكن النتائج الأولية والرسمية تظهر أن حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، حصل على عدد كبير من الأصوات ويتصدر التصويت العام بنسبة 37.35%.

ويتأخر حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنسبة 36.46%. ويبلغ معدل فرز الأصوات الإجمالي في تركيا 62,95%، ونسبة المشاركة 76,65%.