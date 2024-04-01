(CNN) – قال متحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن القوات الإسرائيلية انسحبت من مجمع الشفاء الطبي بعد 14 يوما من الحصار الذي فرضه الجيش الإسرائيلي على المجمع.

وقال محمود بصل لـCNN: "الوضع سيء جدا"، وتابع: "لقد ملأ المصابون والقتلى أرض المستشفى"، وأضاف: "هناك أجساد دُفنت في فناء المستشفى".

وأشار بصل إلى نقل أكثر من 30 مصابا من الشفاء إلى المستشفى الأهلي المعمداني شرق مدينة غزة.

وأضاف المتحدث قائلا: "لم يعد يمكن إطلاق اسم مستشفى على الشفاء. إنه مدمر بالكامل ومحروق، الكثير من مبانيه مدمر بشكل كامل أو متفحم".

وأظهرت صور من المنطقة دمارًا واسع النطاق ومبان متفحمة ومليئة بالثقوب داخل المجمع.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق.