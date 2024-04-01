(CNN) -- وصف صحفي يعمل لدى شبكة CNN المشهد في مستشفى الشفاء في غزة الاثنين بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المجمع الطبي، مشيرا إلى أن الأمر يبدو وكأنه "فيلم رعب".

وقال خضر الزعنون: "تشعر وكأنه فيلم رعب، لا يمكن أن يكون هذا حقيقيا"، وتابع: "الجرافات تجرف جثث الناس في كل مكان حول وداخل فناء المستشفى".

وأشار الزعنون إلى أن الناس وصلوا إلى المجمع بحثا عن أفراد مفقودين من عائلاتهم.

وأضاف الصحفي: "الكثير من العائلات تبحث عن أحبائها ولا تتمكن من العثور عليهم. بعضها يُعرف أنهم قُتلوا لكن جثثهم لا تزال مفقودة".

وأردف الزعنون: "لقد وجدنا عائلات بأسرها مقتولة وجثثهم متحللة في المنازل المحيطة بالمستشفى".

وقال الزعنون إن الأشخاص الذين بقوا على قيد الحياة في المجمع كانوا يعانون من سوء التغذية.

وأضاف: "يعاني الأشخاص الذين هم على قيد الحياة داخل المستشفى من المجاعة حيث كان يتم إعطاؤهم زجاجة مياه واحدة يوميًا يتقاسمها 6 أشخاص".

وتابع الزعنون: "أنظر حولي ولا أًصدق ما أراه"، وأضاف: "هذا يفوق وصف الجريمة".