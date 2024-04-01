(CNN)-- اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الاثنين، الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق "انتهاكًا لكافة الالتزامات والمواثيق الدولية".

وتحدث أميرعبد اللهيان مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في اتصال هاتفي، ودعا إلى "رد فعل جدي" من قبل المجتمع الدولي. واتهم وزيرا الخارجية الإيراني والسوري إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.

وقال أمير عبداللهيان إن "(بنيامين) نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) فقد توازنه العقلي تمامًا، بسبب الإخفاقات المتتالية للكيان الصهيوني في غزة وعدم تحقيق الصهاينة اهدافهم العدوانية".

واعتبر المقداد، في قراءة لما دار في الاتصال مع عبداللهيان، أن هذه الإجراءات "انتهاك صارخ للأنظمة الدولية، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وفي وقت سابق، قال السفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري، إن القنصلية اُستهدفت بصواريخ إسرائيلية. لا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات.

وقال أكبري إن القنصلية "اُستهدفت بستة صواريخ من طائرات حربية إسرائيلية من طراز إف-35".

وأضاف أن "مبنى القنصلية الواقع بجوار السفارة الإيرانية تم استهدافه بستة صواريخ من طائرات حربية إسرائيلية من طراز إف-35".