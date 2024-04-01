أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قُتل خمسة أشخاص على الأقل في الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، بحسب سفير إيران في سوريا.

وقال السفير الإيراني حسين أكبري أمام الكاميرا للصحفيين في العاصمة دمشق، إن مبنى القنصلية الواقع بجوار السفارة الإيرانية، استهدف بستة صواريخ إسرائيلية، الاثنين.

وأوضح أكبري: "قُتل ما بين خمسة وسبعة أشخاص في الهجوم. كنت في مكتبي بالسفارة في ذلك الوقت وشاهدت الدمار بنفسي".

وأشار إلى أن عددًا من موظفي السفارة الإيرانية والمستشارين العسكريين قُتلوا في الهجوم، وسيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقًا.

وقال أكبري أيضًا إن الهجوم الإسرائيلي "يخالف كل القوانين الدولية"، وإن إيران "ستكون حاسمة في ردها".

وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني أن القائد في فيلق القدس الإيراني محمد رضا زاهدي كان من بين الأشخاص الذين قُتلوا في الهجوم.

كان زاهدي قائدًا مخضرمًا في الحرس الثوري الإيراني، وكان في السابق قائدًا للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، وقائدا القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، ونائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني.

وعندما طلبت شبكة CNN التعليق على الحادث، قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على التقارير الأجنبية.