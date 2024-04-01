فريد زكريا: علاقة أمريكا وإسرائيل في لحظة فاصلة ونتنياهو يدمر الثقة التي بنيت على مدى عقود

بين طلبات "حماس" ورفض نتنياهو.. كيف يبدو مشهد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة مرة أخرى، الأحد، قائلا إنها لن تؤدي إلا إلى الإضرار بالمجهود الحربي في البلاد.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي بالقدس: "الدعوات لإجراء الانتخابات الآن، في ذروة الحرب، على بعد خطوة من النصر، ستشل إسرائيل لمدة ستة أشهر على الأقل - في تقديري، ثمانية أشهر".

كما ادعى رئيس الوزراء أن الانتخابات ستخرج مفاوضات الرهائن الجارية عن مسارها.

الأحد، تجمع المتظاهرون خارج الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، للمطالبة باستقالة نتنياهو والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

ويمثل هذا اليوم الثاني من الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة في نهاية هذا الأسبوع، وآخر مظاهرة في الأسابيع الأخيرة. وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب والقدس وقيسارية ورعنانا وهرتسليا، السبت.

قال زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، في ظهور إعلامي، الأحد، إن الانتخابات المبكرة خلال زمن الحرب ليست مثالية، ولكنها حاسمة.

وقال لابيد للقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية: "لقد أدركنا أنه مع هذه الحكومة لن نصلح الميزانية، ولن نعيد الرهائن، ولن ننتصر بشكل خاص في الحرب - لأنه لا العالم ولا الشعب الإسرائيلي سيدعمنا".