سانا: إصابة مدنيين اثنين في ضربات جوية إسرائيلية بمحيط دمشق

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نشر الأحد ، 31 مارس / آذار 2024

(CNN)-- أصيب مدنيان بجروح جراء ضربات جوية إسرائيلية على عدد من النقاط في محيط العاصمة دمشق، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقال مصدر عسكري سوري لـ"سانا"، إنه في "حوالي الساعة 21:30 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عددًا من النقاط في محيط دمشق".

وأشار المصدر إلى "أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "صواريخ إسرائيلية (كانت) تستهدف موقعًا ما بين منطقتي الهامة وجمرايا بدمشق"، وأن الدفاعات الجوية السورية انطلقت للتصدي لأهداف في سماء المنطقة.

في حين لم يصدر تعليق على الضربات من الجانب الإسرائيلي.