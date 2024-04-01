الإمارات تدين استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت الإمارات العربية المتحدة في بيان لوزارة الخارجية، الهجوم الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، الاثنين، الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، بينهم أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني.

في وقت سابق الاثنين، تعرض مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق للتدمير جراء ضربات جوية ألقت فيها إيران وسوريا باللوم على إسرائيل.

وقال السفير الإيراني في سوريا، حسين أكبري، في تصريحات تلفزيونية، إن مقاتلة إسرائيلية من طراز F-35 – قادمة من اتجاه الجولان - أطلقت ستة صواريخ على المبنى أدت إلى مقتل 5 أو 7 أشخاص. وأضاف: "كنت في مكان عملي في السفارة وشهدت من غرفتي أن هذا المبنى تعرض لأضرار"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن العميد محمد رضا زاهدي، وهو من كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني، كان بين القتلى.

ويُعتقد أن زاهدي أكبر شخصية في الحرس الثوري الإيراني تُقتل منذ مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة في غارة بطائرة بدون طيار أوائل عام 2020.

وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بشدة، الهجوم، وقال إن "إيران، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة، ستتخذ القرار حول طبيعة رد الفعل ومعاقبة المعتدي"، بحسب إرنا.