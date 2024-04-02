صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار بمستشفى الشفاء في غزة

(CNN)-- بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، الاثنين، من مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، بعد حصار دام 14 يومًا أدى إلى تدمير المباني بشكل كبير ومقتل مئات الأشخاص، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الاثنين، إن الأمم المتحدة تخطط لإرسال بعثة إلى مستشفى الشفاء بمجرد السماح لها "لمساعدة الناس على تلقي الرعاية الطبية وتقييم المنشأة".

وتم اكتشاف ما لا يقل عن 300 جثة هناك حتى الآن، وفقًا للدفاع المدني في غزة، ووصف أحد الشهود الآثار المدمرة بأنها مثل مشهد من "فيلم رعب".

وقالت الأمم المتحدة أيضا إن فريقا من منظمة الصحة العالمية زار مستشفى الأقصى في وسط غزة، الأحد، عندما تعرض مخيم داخل المجمع لقصف جوي إسرائيلي.

وقد دعا مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الأحد، إلى وقف محاولات تهميش أكبر منظمة إنسانية في غزة – وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

إليكم ما كان يبدو عليه مجمع المستشفى قبل بضعة أشهر:

نازحون فلسطينيون يتجمعون في ساحة مستشفى الشفاء في غزة في 10 ديسمبر 2023. Credit: - / Contributor

وإليكم ما بدا عليه اليوم:

.أشخاص يتفقدون الأضرار التي لحقت بمستشفى الشفاء في غزة في 1 أبريل Credit: - / Contributor

ووصف غريفيث الأونروا بأنها "العمود الفقري للعملية الإنسانية في غزة"، وأضاف في منشوره على منصة "إكس"، أن "أي جهد لتوزيع المساعدات بدونها محكوم عليه بالفشل"، وقال: "لا توجد وكالة أخرى تتمتع بنفس القدر من الوصول أو الخبرة أو ثقة المجتمع اللازمة للقيام بهذه المهمة".

إليكم نظرة على صور الأقمار الصناعية لمدى حجم الدمار في مستشفى الشفاء.



