الهجوم على قنصلية إيران في دمشق.. حزب الله يتوعد بـ"العقاب والانتقام"

(CNN) -- أصدر "حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران بياناً الثلاثاء بالتوقيت المحلي، اتهم فيه إسرائيل بالهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق والذي أسفر عن مقتل اثنين من قادة الحرس الثوري الإيراني، وحذر من أن إسرائيل ستدفع الثمن، وتعهد بالانتقام.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية عندما سألته CNN عن الحادث. ورفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري التعليق على الهجوم عندما سأله مذيع CNN جيم شوتو عن الضربة، لكنه قال إن إسرائيل تعتقد أن المبنى الإيراني الذي تعرض للهجوم هو "بناء عسكري لفيلق القدس".

ولا يمكن لـCNN تأكيد أي من روايتي الجانبين.

وأعرب "حزب الله" عن أسفه لمقتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي وستة آخرين، ووصفهم بـ "الشهداء العظماء" الذين كرسوا حياتهم للمقاومة في لبنان والأراضي الفلسطينية.

وأشاد البيان بزاهدي وادعى أنه "اختار البقاء بعيدا عن وطنه للدفاع عن المضطهدين".

واختتم الحزب المدعوم من إيران بيانه بالإشارة إلى أن الاغتيال لن يوقف "موجة المقاومة الشعبية" وأن "العدو سيواجه العقاب والانتقام"، حسب تعبيره.