(CNN)-- أصدر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي رسالة، الثلاثاء، قال فيها إن "الرجال الإيرانيين الشجعان سيعاقبون" إسرائيل ويجعلون "النظام الشرير" يندم على مهاجمة القنصلية الإيرانية في سوريا.

وأضاف خامنئي: "النظام الشرير سيُعاقب على أيدي رجالنا الشجعان، وسنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الأخرى".

ومن بين القتلى في الهجوم القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد رضا زاهدي، والجنرال محمد هادي حاج رحيمي.

ووصف خامنئي اللواء زاهدي بأنه "محارب متفان للإسلام وكان يتطلع إلى الشهادة في كفاحه المستمر منذ عقود".

وقال علي شمخاني، المستشار السياسي لخامنئي والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الثلاثاء، في منشور، إن "معرفة الولايات المتحدة بالهجمات الإسرائيلية أم لا، لا يؤثر على مسؤوليتها المباشرة وعواقب الضربات في سوريا"، حسب قوله.

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي على منصة "إكس"، إن "الصهاينة" يجب أن ينتظروا رد فعل إيران.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، بأن عدد قتلى الغارة الجوية على القنصلية الإيرانية في دمشق ارتفع إلى 13 شخصا على الأقل، من بينهم 7 من الحرس الثوري.

وأسفر الهجوم عن مقتل سبعة مستشارين عسكريين إيرانيين، وستة مواطنين سوريين، بحسب التقرير.

وتعهدت إيران بالانتقام من الهجوم الذي ألقت باللوم فيه على إسرائيل.