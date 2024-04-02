نتنياهو يخرج من المستشفى بعد إجراء عملية فتق ناجحة ويوجه رسالة

القدس (CNN)-- غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو المستشفى، الثلاثاء، بعد إجراء عملية فتق "ناجحة".

وشكر نتنياهو، الثلاثاء، الطاقم الطبي في مستشفى هداسا عين كارم في القدس، الذي "أصبح مكتبه خلال اليوم الأخير".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في رسالة فيديو نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أود أن أشكركم، يا جموع مواطني إسرائيل، على إرسال تمنياتكم بالشفاء. أنا أتعافى وأشكركم".

وجاءت تصريحات نتنياهو تلك في نفس الفيديو مع ما قاله عن قيام القوات الإسرائيلية باستهداف "عن غير قصد" "الأبرياء في قطاع غزة".