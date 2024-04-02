مقتل 7 عمال إغاثة من "المطبخ المركزي العالمي" في غزة.. هذا ما نعرفه

(CNN) – قُتل 7 أشخاص يعملون مع منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة، في "غارة إسرائيلية"، وفقا لبيان صدر عن المنظمة الثلاثاء.

وقالت المنظمة في البيان: "يشعر المطبخ المركزي العالمي بالصدمة إزاء مقتل سبعة من أعضاء فريقنا في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة"، وتابعت: "السبعة الذين قُتلوا من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى شخص مزدوج الجنسية يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية والفلسطينية".

وأشارت المنظمة إلى أن فريقها كان يُسافر في "منطقة لا يوجد بها صراع" في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة إلى جانب سيارة عادية أخرى.

وجاء في البيان: "على الرغم من التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، تم ضرب القافلة عندما كانت تغادر مستودع دير البلح، حيث كان الفريق قد قام بتفريغ أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية الإنسانية التي تم إحضارها إلى غزة عن طريق البحر".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "يتبع التقارير المتعلقة بأفراد المطبخ المركزي العالمي في غزة"، وتابع: "الجيش الإسرائيلي يقوم بإجراء مراجعة شاملة على أعلى المستويات لفهم ظروف هذا الحادث المأساوي".

ووصف الرئيس التنفيذي للمطبخ المركزي العالمي الغارة المزعومة بأنها "غير مقبولة".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها "تسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات" بشأن وفاة عامل إغاثة بريطاني قُتل في غزة.

أما الصين، فقد أدانت مقتل عمال الإغاثة، وفقًا لوزارة الشؤون الخارجية في البلاد.

وكتب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "تعازينا الحارة لخوسيه أندريس ومنظمة WCK بمقتل أعضاء من فريقها خلال إيصالهم مساعدات غذائية عاجلة لأهل غزة. نقدر تضحياتكم وإنسانيتكم. يجب حماية المنظمات الإنسانية في غزة وتمكينها من إيصال المساعدات الحيوية للأشقاء في القطاع".