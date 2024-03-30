أمريكا تسقط مزيدًا من المساعدات على غزة.. وبايدن "محبط" من نتنياهو

من قبرص إلى غزة.. كاميرا CNN ترصد الاستعدادات لنقل المساعدات بحرًا إلى القطاع

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(CNN)-- غادرت سفينة تعمل على تسهيل نقل المساعدات الغذائية إلى غزة ميناء في قبرص وشرعت في مهمتها الثانية إلى غزة.

وأبحرت سفينة الإنقاذ "الأذرع المفتوحة" "أوبن آرمز" التي ترفع العلم الإسباني، من ميناء لارنكا القبرصي، السبت، وفقًا لأوسكار كامبس، مؤسس المنظمة الخيرية التي تمتلك السفينة.

ويقود World Central Kitchen (WCK) عملية نقل المساعدات إلى غزة بحرا، وهي منظمة غير حكومية كانت قد أطلقت بالفعل شحنة مساعدات من قبرص إلى غزة في وقت سابق من هذا الشهر.

وستشهد رحلة "الأذرع المفتوحة" الثانية إلى غزة نقل "مئات الأطنان من المواد الغذائية" إلى القطاع، بحسب كامبس.

وتلك السفينة عادة ما تكون سفينة بحث وإنقاذ تستخدمها منظمة Open Arms غير الحكومية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المطبخ المركزي العالمي إن ما يقرب من 200 طن من المساعدات تم تسليمها عن طريق السفن في عملية أجريت مع الحكومة الإماراتية ومنظمة Open Arms غير الحكومية وبدعم قبرصي.