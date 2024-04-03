سوليفان يؤجل زيارته إلى السعودية.. والبيت الأبيض يكشف السبب

(CNN) – أجّل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، رحلته المجدولة إلى السعودية هذا الأسبوع، وفقًا للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، لأنه "يتعافى من تعرضه لكسر في ضلعه"، ما أثر على قدرته على السفر.

وقال كيربي خلال إيجاز: "لذلك كان جيك يخطط للتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع، وقد تم تأجيل تلك الرحلة"، وأضاف: "إنه يتعافى من ضلع مكسور وقد أثر ذلك على قدرته على السفر".

وعند سؤاله من جانب مذيعة CNN، إم جي لي، عما إذا كان سيُعاد جدولة الاجتماع في المملكة بعد تحسن سوليفان، قال كيربي إن هذه كانت خطة البيت الأبيض وإن سوليفان "يتطلع قدما" لإجراء الزيارة.

وأخبر كيربي الصحفيين أيضًا أن إصابة سوليفان كانت نتيجة لحادث بسيط تعرض له ولم يكن بفعل فاعل.

وكان من المفترض أن يغادر سوليفان في الرحلة الثلاثاء، لإجراء مناقشات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، حسبما قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN سابقًا.