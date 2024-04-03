دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يضمن محتوى مناف للآداب العامة في العاصمة السعودية، الرياض، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية أعادت نشر مقطع الفيديو المتداول "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض على 3 رجال وامرأتين.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "قبضت شرطة محافظة الخرج بمنطقة الرياض على 4 وافدين من الجنسية السورية ومواطن لارتكابهم أفعالا منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء ذات إيحاءات جنسية وجيازة مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره".

وأضافت الداخلية في بيانها: "تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة"، ناشرة صورة للموقوفين بعد القبض عليهم.