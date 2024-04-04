(CNN)-- أصبحت الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس هي الأكثر دموية بالنسبة لعمال الإغاثة منذ أكثر من عقدين، وفقا لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.

وفي أقل من ستة أشهر، بلغ عدد عمال الإغاثة الذين قُتلوا في غزة ما يقرب من 200 - وهو عدد أكبر من الضحايا مقارنة بما شهدناه على مدار عام في أي صراع آخر منذ عام 1997 على الأقل.

وكانت أفغانستان وسوريا وجنوب السودان هي الدول الأكثر فتكاً بالعاملين في المجال الإنساني في السنوات العشرين الماضية، لكن الوفيات السنوية خلال أسوأ سنوات الصراع هناك كانت أقل مما كانت عليه خلال الهجوم الإسرائيلي الحالي على غزة، كما تظهر البيانات.

تشمل بيانات أمن عمال الإغاثة العاملين في الأمم المتحدة وغيرها من وكالات المساعدة الإنسانية غير الربحية. أبلغت الأمم المتحدة بشكل منفصل عن مقتل أكثر من 170 من موظفيها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهو أيضًا أكبر عدد من الضحايا بين موظفي الأمم المتحدة في تاريخ الوكالة. كما قُتل خمسة عشر عاملاً ومتطوعًا في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة صدر في 29 مارس/آذار.