ماكدونالدز تشتري مطاعم الشركة التي قدمت خصومات لجنود إسرائيليين

(CNN) – اشترت ماكدونالدز 225 مطعماً في إسرائيل تملكها وتديرها شركة "ألونيال" الإسرائيلية، وقال المدير التنفيذي للشركة ومالكها، أومري بادان، الخميس، إنه سيبيع جميع العمليات في إسرائيل إلى عملاق الوجبات السريعة.

وتوظف ألونيال أكثر من 5000 موظف في إسرائيل وتمتلك امتياز ماكدونالدز بإسرائيل منذ 30 عامًا. وفي أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، قدمت الشركة خصومات للجنود الإسرائيليين وقوات الأمن وغيرهم.

وسرعان ما نأى العديد من مشغلي ماكدونالدز في المنطقة بأنفسهم عن تصرفات المشغل الإسرائيلي. إذ أصدرت مجموعات تحمل الامتياز في الكويت وباكستان ودول أخرى بيانات تقول فيها إنها لا تتشارك في ملكية الامتياز الإسرائيلي، وأشار بعض هذه الشركات إلى أنها قدمت تبرعات مالية لمساعدة سكان غزة.

واعترفت ماكدونالدز بأنها تعرضت لـ"تأثير تجاريً كبيرً" في الشرق الأوسط بسبب الصراع بين إسرائيل و"حماس". وقال الرئيس التنفيذي كريس كيمبزينسكي إن الأمر كان "مخيبا للآمال".

وفي بيان أعلن فيه عن الصفقة مع ألونيال، قالت ماكدونالدز إنها "لا تزال ملتزمة تجاه السوق الإسرائيلية وملتزمة بضمان تجربة إيجابية للموظفين والعملاء في السوق في المستقبل".