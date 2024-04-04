ترامب: "إسرائيل تخسر حرب العلاقات العامة" بسبب الصور التي تخرج من غزة

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقابلة بثت الخميس إن إسرائيل بحاجة إلى "إنهاء ما بدأته" و "الانتهاء من الأمر بسرعة"، مشيرا إلى أنها "تخسر حرب العلاقات العامة" بسبب الصور التي تخرج من غزة.

وذكر ترامب عبر برنامج "The Hugh Hewit Show": "يجب أن تُنه الأمر وأن تعود الأمور إلى طبيعتها. وأنا لست متأكدا من أنني أحب طريقتهم بالقيام بذلك، لأنك يجب أن تُحقق نصرا. يجب أن تنتصر، والأمر يستغرق الكثير من الوقت".

ودافع ترامب عن تصريحات أدلى بها مؤخراً في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية وقال إن إسرائيل بحاجة إلى "إنهاء" حربها مع "حماس" وأنها "تفقد الكثير من الدعم" في العالم. وكتب أحد الصحفيين الإسرائيليين الذين أجروا المقابلة في وقت لاحق أن تعليقات ترامب "صدمتهم بشدة" وجادل بأن كل من ترامب والرئيس جو بايدن "يديرون ظهورهم لإسرائيل في خطاباتهم".

وقال ترامب: " ما قلته بكل وضوح هو أنه يجب أن ننتهي من الأمر، ونعود إلى السلام ويتوقف قتل الناس. وهذه تصريحات بسيطة جدا. انته من الأمر. يجب أن يُنهوا ما بدأوه. يجب الانتهاء من الأمر بسرعة، لأننا يجب أن نستعيد السلام وأن تعود الحياة إلى طبيعتها".

وأردف الرئيس السابق قائلا عن إسرائيل: "يجب أن ينتهوا مما بدأوه، وعليهم فعل ذلك بسرعة، يجب أن تستمر الحياة".

وواصل ترامب بالقول إن إسرائيل لديها مشكلة في رسائلها العامة، وقال: “إن إسرائيل تخسر حرب العلاقات العامة بالتأكيد”.

وأردف الرئيس السابق: "والشيء الآخر الذي أكرهه هو أنهم ينشرون مقاطع فيديو طوال الوقت في كل ليلة، ينشرون مقاطع حول سقوط مبنى. لا يجب أن ينشروا مقاطع كهذه. إنهم يفعلون ذلك، لهذا السبب هم يخسرون حرب العلاقات العامة. إن إسرائيل تخسر حرب العلاقات العامة".